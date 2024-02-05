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Понедельник, 5 февраля 2024, 11:38 мск

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Силовики нашли в ДНР схрон с оружием для диверсантов

Сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли схрон с иностранным вооружением в ДНР. По данным силовиков, оружие приготовили для украинских диверсантов.

В схроне нашли один польский гранатомет RPG-76 и один чешский RPG-75M, девять противотанковых мин ТМ в комплекте со взрывателями, четыре противопехотные мины МОН-50, следует из данных УФСБ России по ДНР.

Саперы Росгвардии нашли следы минирования схрона, поэтому его решили уничтожить вместе с содержимым. Специалисты использовали накладной заряд.

Сотрудники ФСБ ищут причастных к закладке схрона, сообщил Штаб обороны ДНР.

В конце 2023 года подобный схрон с иностранным вооружением обнаружили на территории Луганской народной республики. Из схрона удалось изъять винтовки, боеприпасы.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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