Силовики нашли в ДНР схрон с оружием для диверсантов

Сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли схрон с иностранным вооружением в ДНР. По данным силовиков, оружие приготовили для украинских диверсантов.
В схроне нашли один польский гранатомет RPG-76 и один чешский RPG-75M, девять противотанковых мин ТМ в комплекте со взрывателями, четыре противопехотные мины МОН-50, следует из данных УФСБ России по ДНР.
Саперы Росгвардии нашли следы минирования схрона, поэтому его решили уничтожить вместе с содержимым. Специалисты использовали накладной заряд.
Сотрудники ФСБ ищут причастных к закладке схрона, сообщил Штаб обороны ДНР.
В конце 2023 года подобный схрон с иностранным вооружением обнаружили на территории Луганской народной республики. Из схрона удалось изъять винтовки, боеприпасы.
Донецк, Наталья Рязанова
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