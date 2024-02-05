Двое маленьких детей погибли при пожаре в Якутии

Двое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме в якутском селе Верхневилюйск. Бабушка успела вынести из огня их новорожденного брата, а старший выпрыгнул из окна сам.

Семья с четырьмя детьми приехала в гости к бабушке с дедушкой. Глава семейства растапливал баню, родители ушли в магазин, когда начался пожар. Бабушка успела вынести из дома шестимесячного внука, старший мальчик, восьмиклассник, выпрыгнул из окна второго этажа. Двух средних внуков вынести не успели.

По данным МЧС, когда пожарные прибыли, дом полыхал открытым пламенем. Пожарные нашли внутри мальчиков пяти и двух лет и вынесли из огня. Медики сумели довезти их до больницы, но там дети умерли от сильных ожогов и отравления угарным газом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура и МЧС выясняют обстоятельства и причины инцидента. Предварительно, пожар начался в пристроенной веранде из-за неисправной электропроводки.

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме. Их родители госпитализированы с ожогами.

Верхневилюйск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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