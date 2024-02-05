На Сахалине водитель автобуса высадил школьницу посреди трассы

Водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске высадил девятилетнюю девочку посредине оживлённой дороги в километре от ближайшей остановки. Прокуратура проводит проверку, следователи возбудили уголовное дело.

Утром 5 февраля школьница возвращалась домой в Хомутово и в какой-то момент осталась одна в салоне автобуса. После остановки «Фёдоровка» водитель вдруг сошел с маршрута, а девочку высадил посреди трассы. На расстоянии километра не было ни остановок, и тротуара. Девочку забрала бабушка, узнал портал astv.ru.

«Водитель автобуса доставлен в следственный отдел для допроса. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будет дана юридическая оценка действиям водителя, должностных лиц транспортной организации», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Прокуратура начала собственную проверку инцидента.

В Красноярске двух детей высадили из маршрутного автобуса в 30-градусный мороз. Департамент транспорта начал проверку. Ранее суд в Свердловской области взыскал с перевозчика более 55 тыс. рублей за аналогичные действия.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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