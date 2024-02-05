На федеральной трассе произошло несколько ДТП с участием десяти машин

На федеральной трассе М-4 «Дон» под Воронежем произошли сразу три ДТП с участием 10 автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сегодня утром в Воронеже был сильный снегопад, что осложнило ситуацию на дорогах. На участке трассы М-4 в Рамонском районе с 6-го по 7-й километр в аварию попали 10 автомобилей.

«В первом ДТП – столкновение четырех машин, во втором – столкновение двух машин, в третьем – столкновение четырех машин», – сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Отмечается, что в результате аварий пострадавших нет.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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