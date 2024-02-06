Дрон ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

Город Губкин в Белгородской области атакован украинским беспилотником. Никто не пострадал, однако повреждения получили четыре частных жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате падения беспилотника с последующей детонацией зафиксированы различные повреждения на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

«Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позднее Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО семи украинских беспилотников над Белгородской областью за ночь.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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