российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 февраля 2024, 08:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

Город Губкин в Белгородской области атакован украинским беспилотником. Никто не пострадал, однако повреждения получили четыре частных жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате падения беспилотника с последующей детонацией зафиксированы различные повреждения на территории четырех частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

«Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позднее Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО семи украинских беспилотников над Белгородской областью за ночь.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,