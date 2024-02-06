Порты Ленинградской области перевели в режим повышенной готовности

Портовые власти ввели режим повышенной готовности в портах Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга Ленинградской области из-за риска атаки украинских беспилотников.

«Основание – возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объектах и территории морского порта», – цитирует документ администрации морских портов Балтийского моря «Интерфакс».

Руководство Ленинградской области объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры по всему региону. Охрана и силовики получили приказы на уничтожение дронов, если те появятся на прилегающих территориях.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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