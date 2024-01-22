В Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за атак беспилотников

Режим повышенной готовности объявлен во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщила администрация региона в своем телеграм-канале.

«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 января силы ПВО, по данным Минобороны РФ, впервые с начала специальной военной операции на Украине перехватили беспилотник ВСУ в Ленинградской области. Целью БПЛА был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Ночью 21 января произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. По информации компании, возгорание, по предварительным данным, стало «следствием внешнего воздействия». Пострадавших при пожаре нет. Технологический процесс на площадке остановлен. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб, оценка причиненного ущерба будет произведена позднее.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube