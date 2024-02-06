Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4500 метров

Камчатский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 4500 метров. Выброс зафиксировали около 16:40 часов по местному времени 6 февраля, сообщили в камчатском филиале ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН.

Из-за активности вулкана вокруг него установлен желтый уровень опасности. Накануне Эбеко вместе с газами выбросил крупные частицы пепла и застывшей лавы. Черные комочки диаметром до 0,7 см нашли в районе устья реки Городская.

Ранее Эбеко дважды за день выбрасывало столбы пепла на высоту до трех километров.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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