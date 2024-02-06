В Енисее нашли тело уплывшего на льдине рыбака

Спасатели нашли в реке Енисей тело пожилого мужчины. Предварительно, этот человек находился на льдине, когда ее течением унесло от берега в Красноярске.

ЧП случилось 3 февраля. Жительница Красноярска сообщила, что от берега в районе Ярыгинской набережной откололась льдина с находившимся на ней человеком. Полиция проверила записи камер видеонаблюдения и узнала, что льдину отнесло течением к Коммунальному мосту. От удара об опору моста льдина раскололась, и рыбак оказался в воде.

В тот же день местная жительница сообщила, что ее 77-летний муж пошел на рыбалку и пропал. Спасатели и полиция проводили поисково-спасательную операцию.

«Найдено тело мужчины. Предположительно, это рыбак, погибший в результате несчастного случая. Тело направлено на опознание с целью подтверждения личности», – говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

В середине января семь человек оказались на дрейфующих льдинах во время подледной рыбалки на озере Байкал. проводится операция по спасению рыбаков, которые оказались на дрейфующих льдинах. Об этом сообщает МЧС Бурятии. Иркутские и бурятские спасатели вернули рыбаков на берег.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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