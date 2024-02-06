ВСУ нанесли удар по брянскому селу Сушаны

Украинские войска ударили по селу Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших. Глава области не уточнил, какой тип вооружений применяли ВСУ для атаки – беспилотники или артиллерию.

«ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане. Пострадавших нет. В результате обстрела частично нарушено энергоснабжение», – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

На месте работают экстренные и оперативные службы, добавил он.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube