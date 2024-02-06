В Чувашии ФСБ задержала мужчину, готового совершить теракты для Украины

Житель Мордовии получил от украинских спецслужб заказ на поджог железнодорожного оборудования в Саранске, Казани или Алатыре. Выполнить план он не успел, его задержали сотрудники ФСБ.

Следователи в Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене в отношении 20-летнего жителя Мордовии. С помощью сети Интернет россиянин связался с украинскими спецслужбами и предложил за деньги совершать теракты на предприятиях.

Подозреваемый признался, что получал заказы на порчу железнодорожного оборудования, за что ему предлагали от 10 тыс. рублей до 120 тыс. рублей в зависимости от типа оборудования. Мужчина планировал поджечь локомотив в Саранске, Казани или в Алатыре.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый является также фигурантом дела о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры в составе группы, передает ТАСС.

На Камчатке спецслужбы задержали местного жителя по подозрению в продаже Киеву сведений о работе погранслужбы ФСБ и участниках спецоперации. Возбуждено дело о госизмене.

Чебоксары, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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