В Чувашии ФСБ задержала мужчину, готового совершить теракты для Украины

Житель Мордовии получил от украинских спецслужб заказ на поджог железнодорожного оборудования в Саранске, Казани или Алатыре. Выполнить план он не успел, его задержали сотрудники ФСБ.
Следователи в Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене в отношении 20-летнего жителя Мордовии. С помощью сети Интернет россиянин связался с украинскими спецслужбами и предложил за деньги совершать теракты на предприятиях.
Подозреваемый признался, что получал заказы на порчу железнодорожного оборудования, за что ему предлагали от 10 тыс. рублей до 120 тыс. рублей в зависимости от типа оборудования. Мужчина планировал поджечь локомотив в Саранске, Казани или в Алатыре.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый является также фигурантом дела о совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры в составе группы, передает ТАСС.
На Камчатке спецслужбы задержали местного жителя по подозрению в продаже Киеву сведений о работе погранслужбы ФСБ и участниках спецоперации. Возбуждено дело о госизмене.
Чебоксары, Наталья Рязанова
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