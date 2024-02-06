Житель Камчатки передавал Украине сведения о работе пограничников

На Камчатке задержали местного жителя по подозрению в госизмене. По данным спецслужб, мужчина передавал Киеву сведения о работе погранслужбы ФСБ и участниках спецоперации.

После начала ВСО подозреваемый, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, установил контакт и начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).

«В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и иные данные о ВС России», – сообщает УФСБ.

К сбору сведений подозреваемый привлек родственников и знакомых. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК России).

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube