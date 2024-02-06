Рабочий погиб при обрушении крыши под тяжестью снега в Казани

Рабочий погиб при обрушении крыши производственного здания в Казани. Кровля не выдержала тяжести скопившегося снега, сообщил в пресс-службе управления Следственного комитета в Республике Татарстан.

ЧП случилось вскоре после 11:00 часов 6 февраля на улице Тэцевской в Московском районе Казани. Крыша здания ООО «Втормет» рухнула на рабочих. Один человек погиб.

«Предварительно, причиной послужило скопление снега на крыше. Возбуждено уголовное дело факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека», – пояснили в ведомстве.

Для ликвидации последствий на место происшествия прибыли 36 спасателей и 11 единиц техники. В МЧС сообщили, что в результате инцидента «есть пострадавшие».

В Нижнекамске восьмилетний мальчик получил травмы, когда с крыши жилого дома сорвалась глыба льда со снегом.

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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