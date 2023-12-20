В Татарстане на ребенка с крыши упала глыба льда

В Нижнекамске восьмилетний мальчик получил травмы в результате схода снега со льдом с крыши дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел утром 20 декабря на Вахитова. Ребенок госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Нижнекамская городская прокуратура начала проверку в связи с падением на ребенка глыбы льда с крыши дома. «В рамках надзорных мероприятий будут выяснены обстоятельства и причины происшествия. Также будут установлены лица, допустившие нарушения законодательства, повлекшие причинение вреда здоровью несовершеннолетнего», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили по факту травмирования мальчика после падения снега с крыши дома.

Накануне в Ярославле на трехлетнюю девочку упала снежная глыба с крыши, а в Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребенком. Оба ребенка госпитализированы.

Казань, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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