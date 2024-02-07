Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске

Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ангарске. Все пострадавшие госпитализированы, сообщила прокуратура Иркутской области.
Авария произошла вечером 6 февраля на пересечении автодорог «№4» и «А», недалеко от станции «Лесная». По данным областного главка МВД, автобус Hyundai выезжал на главную дорогу со второстепенной и в нарушение ПДД не пропустил легковой автомобиль Toyota Chaser. В автобусе находились работники одного из предприятий, двое из пассажиров пострадали. Оба водителя также обратились за медицинской помощью. Всех отвезли в больницу.
Специалистам предстоит установить тяжесть телесных повреждений. Пока ГУ МВД и прокуратура проводят проверку обстоятельств инцидента.
В Свердловской области автобус столкнулся с иномаркой на трассе «Екатеринбург-Алапаевск». Два пассажира легковушки погибли, водитель попал в больницу.
Ангарск, Наталья Рязанова
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