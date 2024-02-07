В Грузии три человека погибли, шесть пропали под оползнем

Оползень сошел на село Нергеети в Западной Грузии. Три человека погибли, шесть остаются пропавшими без вести, сообщила пресс-служба МВД республики.

В крае Имерети четыре жилых дома оказались под массой земли и камней после схода оползня. Спасателям удалось вытащить одного человека живым. Также найдены три тела погибших. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

«На места катастрофы работают более 200 пожарных и спасателей, сотрудники местных властей и МВД с использованием спецтехники и дронов. Работает группа кинологов», – говорится в сообщении.

В Китае оползень сошел на жилые дома, внутри которых находились порядка 44 человек.

Нергети, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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