ВСУ нанесли удар по белгородскому Шебекино: ранены два человека

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны украинских войск. Пострадали два человека, сейчас их везут в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, двое пострадавших – это сотрудники одного из промышленных предприятий. «У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава области добавил, что один из снарядов попал на территорию стоянки промышленного предприятия. В результате обстрела повреждены 10 машин и пробита кровля в одном из цехов, уточнил он. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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