Автобус попал в массовое ДТП в Башкирии

Рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись на автодороге около села Николаевка в Башкирии. В результате один человек погиб, пятеро пострадали, сообщили в ГИБДД республики.

Авария случилась на 29-м км автодороги Белебей-Приютово в Белебеевском районе. Автобус с 20 пассажирами столкнулся с автомобилями «Лада Калина» и «Лада Икс Рей».

«Водитель «Лады Калина», мужчина 1944 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двух пассажиров «Калины» и трех из автобуса доставили в больницу для осмотра», – пояснили в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП. Инспекция сообщила, что из-за непогоды на восьми участках дорог в республике введены ограничения движения.

В Ангарске четыре человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля. Автобус в нарушение ПДД не пропустил легковой автомобиль при выезде на главную дорогу.

Николаевка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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