США выдали России обвиняемого в педофилии жителя Тюмени

США экстрадировали в Россию гражданина РФ Игоря Лекомцева, разыскиваемого на родине по обвинению в сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов.

В пресс-центре МВД России подтвердили данную информацию. По данным ведомства, 45-летний Игорь Лекомцев совершил преступление против половой неприкосновенности девятилетнего мальчика в Тюмени в 2014 году. В 2017 году он уехал в США по туристической визе, после чего был объявлен в международный розыск за «совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» (ч. 4 ст.132 УК РФ). В 2020 году американские правоохранители арестовали беглеца, узнав, что его разыскивают в России, передает РИА «Новости».

26 января 2024 года сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали Лекомцева в родную страну, сообщили американские власти.

В МВД России в свою очередь отметили, что обвиняемого удалось схватить благодаря взаимодействию с зарубежными партнерами. «В результате взаимодействия между правоохранительными органами Российской Федерации и США, фигурант был задержан и доставлен в Москву», – заявили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура России ранее сообщила, что с начала специальной военной операции на Украине сотрудничество с западными коллегами осложнилось. Все чаще другие страны отказывают в экстрадиции в Россию обвиняемых, скрывающихся за рубежом, указали в надзорном ведомстве.

Выдать злоумышленников отказывались правоохранительные органы ФРГ, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Кипра, Чехии, Румынии, Швеции и Швейцарии. По данным Генпрокуратуры, в этих странах в бегах находятся преступники, обвиняемые в особо крупных хищениях, убийствах, а также вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Большинство отказов вызвано политическими причинами, убеждены в надзорном ведомстве. При этом в качестве обоснования зарубежные коллеги ссылаются на неуверенность в соблюдении в России прав выдаваемых лиц.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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