Западные страны массово отказываются выдавать России преступников

С начала спецоперации на Украине сотрудничество Генпрокуратуры РФ с западными коллегами осложнилось. Все чаще другие страны отказывают в экстрадиции в Россию обвиняемых, скрывающихся за рубежом. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

С 24 февраля по 1 ноября 2022 года компетентные органы иностранных государств дальнего зарубежья отказали в удовлетворении 74 российских запросов о выдаче обвиняемых и осужденных. Это в два раза больше, чем было в тот же период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

«После начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от геноцида и иных преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран фактически приостановили сотрудничество с Россией в угоду международной преступности», – отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уверены, что большинство отказов вызвано политическими причинами. При этом в качестве обоснования зарубежные коллеги ссылаются на неуверенность в соблюдении в России прав выдаваемых лиц.

Выдать злоумышленников отказывались правоохранительные органы Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Кипра, Чехии, Румынии, Швеции и Швейцарии. В Генпрокуратуре отметили, что в этих странах в бегах находятся преступники, обвиняемые в особо крупных хищениях, убийствах, а также вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Тем не менее, сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами продолжается. За десять месяцев 2022 года компетентными органами иностранных государств удовлетворено 153 российских запроса, что больше, чем в предыдущем году. В свою очередь Генеральной прокуратурой РФ приняты решения о выдаче по 733 запросам, поступившим из-за границы.

Москва, Зоя Осколкова

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