ВСУ ударили дроном по автобусу и обстреляли село под Белгородом: 6 раненых

Украинские войска атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у пострадавшего осколочные ранения ноги. «В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Позднее губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа. В результате удара пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии. «У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу», – уточнил Гладков.

Еще у двух мужчин и двух женщин осколочные ранения ног, их везут в горбольницу №2 Белгорода, добавил глава региона.

Гладков также сообщил, что осколками снарядов повреждены два частных жилых дома и легковой автомобиль. На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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