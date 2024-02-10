В адыгейской школе рухнул потолок, ребенок пострадал

Потолок рухнул в школьном кабинете во время урока в адыгейском поселке Энем. Одного школьника с травмой увезли в больницу, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

ЧП случилось в школе № 25 в поселке Энем Тахтамукайского района. По данным СКР, пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь. В местном паблике очевидцы рассказали, что штукатурка обвалилась во время урока прямо на учеников. Пострадали несколько человек, кто-то получил ушиб руки, кто-то – головы, одного мальчика родители отвезли в больницу.

«Организована доследственная проверка по сообщению о частичном обрушении потолка. Будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения», – пояснили в СКР.

Администрация школы в соцсети заверила, что жизни пострадавшего ученика ничто не угрожает. Ремонт обещали провести за счет средств района. Представитель школы подчеркнула, что деньги на косметический ремонт школы собирали более шести лет назад и за все траты отчитались.

В Курской области школьница провалилась под пол в школе, где всего год назад провели капремонт.

Энем, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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