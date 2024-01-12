В курской школе под девочкой провалился пол

Школьница провалилась под пол в одной из школ Курской области, где в прошлом году проводился капитальный ремонт. Следственный комитет проверяет обстоятельства инцидента.

В Кореневском районе пол в одном из школьных помещений провалился прямо под ученицей. Девятиклассница не пострадала. В СКР отметили, что поврежденное помещение не использовалось в образовательном процессе. В прошлом году в здании школы проведен капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи начали проверку 11 января. Утром 12 января глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

В Челябинской области провалилась крыша детского садика. Кровля рухнула под весом снега во время каникул. После праздников садик закрылся на ремонт.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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