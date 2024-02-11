В Тольятти два человека пострадали при пожаре в гостинице

Два человека пострадали при пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти. Пожарным удалось локализовать огонь на 800 кв.м, сообщили в МЧС России.

В ночь на 11 февраля в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе Тольятти начался пожар. Огонь занял 800 квадратов. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщил мэр города Николай Ренц.

«В Тольятти огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Огонь охватил 800 квадратных метров. На месте работают 75 специалистов и 24 единицы техники», – пояснили в МЧС.

До прибытия пожарных 12 человек эвакуировались самостоятельно. Мэр города подтвердил, что пострадали два человека.

«Жертв нет, пострадали два человека: один госпитализирован, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй отказался от госпитализации», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. Он добавил, что место пожара огородят, чтобы жители и гости города смогли пройти на набережную. Ренц заверил, что проходящие в Тольятти соревнования «Жигулевская миля» продолжатся.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Специалисты осмотрят место происшествия, как только пожарные справятся с огнем, и это перестанет быть опасным. Прокуратура также проверяет обстоятельства возгорания и соблюдение противопожарного законодательства при использовании помещений гостиницы.

В Алма-Ате пожар в хостеле унес жизни 13 человек, среди которых был один гражданин России. Постояльцам оказалось непросто выбраться из горящего помещения, поскольку хостел находился в подвальном помещении.

Тольятти, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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