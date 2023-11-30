В Казахстане жертвами пожара в хостеле стали 13 человек, в том числе россиянин

В Алма-Ате пожар в хостеле унес жизни 13 человек, среди которых был один гражданин России. Об этом сообщили в мэрии города.

Возгорание в гостинице произошло около пяти утра по местному времени. Хостел располагался в подвальном помещении трехэтажного дома по улице Ади Шарипова. Площадь пожара составила около 30 кв. м. По словам очевидцев, возможной причиной пожара в хостеле стал загоревшийся матрас.

В момент ЧП в помещении находились 72 постояльца, 59 человек эвакуировали, из них трое госпитализированы. После тушения пожарные обнаружили 13 тел погибших.

Как уточнил глава городской администрации Алма-Аты Ерболат Досаев, один из найденных – гражданин Узбекистана, еще один – гражданин Российской Федерации, остальные – казахстанцы. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.

«56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы. Предоставлено горячее питание, в полном объеме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района», ― говорится в сообщении мэрии.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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