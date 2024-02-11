В Приморье 22 человека отравились в общепите

В больницу обратились 22 жителя приморского города Дальнереченск с симптомами отравления. Всем стало плохо после обеда в местном заведении общепита.
По данным краевой прокуратуры, первые пострадавшие начали поступать в больницу 5 февраля, и меньше чем за неделю их число увечилось до 22 человек.
«С 5 по 10 февраля в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Прокуратура проводит проверку в связи с увеличением числа жителей, госпитализированных с отравлением. Возможной причиной могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общепита», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры установили предварительные обстоятельства инцидента и передали материалы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о предоставлении некачественных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Копии материалов переданы в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В гимназии Благовещенска произошло массовое отравление учеников. 10 детей 11-17 лет обратились за медицинской помощью.
Дальнереченск, Наталья Рязанова
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