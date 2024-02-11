В Кузбассе 14 человек пострадали при столкновении автобусов

Два рейсовых автобуса попали в массовое ДТП под Таштаголом в Кемеровской области. 14 человек получили травмы, двух оставили в стационаре.

По данным ГУ МВД Кузбасса, авария случилась вечером 10 февраля на 32-м км автодороги «Кузедеево -Таштагол». 40-летний водитель ВАЗ-2104 слишком разогнался и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Волгабас». Столкнувшиеся автомобили занесло, и с ними столкнулся двигавшийся попутно с легковушкой автобус «ЛиАЗ».

Сотрудники МВД насчитали в автобусах 56 пассажиров, в прокуратуре уточнили, что один автобус вез 42 пассажира, второй – восемь. В результате ДТП пострадали 14 человек, включая водителей всех трех автомобилей. В СКР уточнили, что одного пассажира и водителя одного из автобусов госпитализировали.

«Пассажирами и водителями получены травмы легкой и средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По характеру травм большинству из них назначено амбулаторное лечение», – пояснили в полиции.

Следственный комитет проводит доследственную проверку, а в главке МВД уже возбудили уголовное дело о нарушении ПДД по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Прокуратура поставила ход расследования на контроль, добавили в ведомстве.

В Башкирии рейсовый автобус и два легковых автомобиля столкнулись на автодороге около села Николаевка. В результате один человек погиб, пятеро пострадали.

Таштагол, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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