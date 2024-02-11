Три ребенка погибли при столкновении машины и поезда на Ставрополье

Легковой автомобиль и товарный состав столкнулись на железнодорожном переезде в Светлограде Ставропольского края. В результате двое взрослых пострадали, три ребенка погибли на месте, сообщили в краевом главке МЧС.

Днем 11 февраля на 8-м км перегона Светлоград-Благодарный товарный состав врезался в легковушку, находившуюся на железнодорожном переезде. Ударом машину отбросило в кювет.

В салоне находились двое взрослых и трое детей. Чтобы вытащить их из покореженного автомобиля, спасателям пришлось применять специальный инструмент.

«К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам. Машинист и помощник машиниста не пострадали», – говорится в сообщении.

Движение поездов через место происшествия не нарушено, а автомобильный транспорт направили на объездную дорогу.

В Оренбургской области два человека погибли в результате столкновения автомобиля с поездом. Водитель легковушки, переезжая через железнодорожные пути, не уступил преимущество товарному поезду.

Светлоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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