В Дагестане 35 человек отравились самодельным майонезом в кафе

Порядка 35 человек обратились к медикам после посещение кафе в дагестанском селе Дылым. Роспотребнадзор закрыл заведение, а глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело.

По данным Роспотребнадзора, четверо пострадавших сообщили о симптомах отравления вечером 9 февраля. Специалисты ведомства выехали в кафе, взяли пробы и смывы, чтобы найти источник отравления. В заведении грубо нарушались санитарные правила: у работников не было медицинских книжек, в помещении царила антисанитария, не хватало элементарного оборудования.

Точка общепита оказалась самопальной – работала без регистрации в налоговом органе. Роспотребнадзор приостановил работу кафе. Но посещавшие его люди продолжали поступать в больницу с симптомами отравления. Общее число пострадавших выросло до 35 человек, в их числе 25 детей. Врачи оставили трех взрослых и трех детей в стационаре.

«Предварительно, причиной заражения послужил майонез собственного производства, приготовленный с нарушениями. Майонез использовался в составе блюда «бургер». Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза, выявленный у пострадавших», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В помещении и с сотрудниками кафе проводят противоэпидемические мероприятия.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Приморье 22 человека обратились в больницу с симптомами отравления после обеда в местном заведении общепита.

Дылым, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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