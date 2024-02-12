Пьяная автоледи устроила смертельное ДТП на Сахалине

Три человека погибли, два пострадали при столкновении двух иномарок в Тымовском районе Сахалинской области. Предварительно, виновницей аварии стала пьяная женщина за рулем одной из машин, сообщили в ГИБДД по региону.

ДТП случилось утром 12 февраля на 514-м км автодороги «Южно-Сахалинск – Оха». 38-летняя женщина не справилась с управлением Toyota Mark II и выехала на встречную полосу, где врезалась в Toyota Chaser. Сотрудники выяснили, что автоледи была пьяна.

«Два пассажира из Toyota Mark II и женщина-пассажир из Toyota Chaser погибли на месте происшествия. Водитель и семилетняя девочка-пассажир Toyota Chaser получили травмы и госпитализированы», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства аварии. Прокуратура взяла проверку на контроль.

В Свердловской области трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух легковушек. Пьяная женщина не справилась с управлением иномаркой, и ее занесло на встречную полосу.

Тымовское, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube