Три ребенка погибли в пожаре на Кубани

Пожар случился в квартире семьи с шестью детьми в поселке Южный Краснодарского края. Взрослые успели спастись, трех детей вынесли пожарные, но еще трое погибли, рассказали в пресс-службе кубанского ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в одной из квартир двухэтажного дома по улице Водников. Внутри находилась семья с шестью детьми. Родители успели вынести двух детей, еще четырех вынесли на улицу прибывшие пожарные. Несмотря на усилия медиков выжить смогли только трое детей. Погибшие были в возрасте года, трех и шести лет.

«Предварительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем», – добавили в ведомстве. Проводится проверка.

В Якутии двое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме. Бабушка успела вынести из огня их новорожденного брата, а старший выпрыгнул из окна сам.

Южный, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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