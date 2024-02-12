В Липецкой области школу закрыли из-за смерти ученицы от менингита

В Липецкой области школьница умерла от менингококковой и пневмококковой инфекции. По словам врачей, заболевание протекало молниеносно. В связи со смертью ученицы в лицее №6 в Данкове на неделю приостановлены занятия. Об этом сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Сейчас в школе обрабатывают помещения, воздух дезинфицируют рециркуляторами. Медики проводят необходимые противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции. В ходе профилактических мероприятий уже привиты более 150 человек.

По данным региональных властей, школьница скончалась в Липецкой областной инфекционной больнице 9 февраля. Медики обследовали всех контактных лиц. Среди них выявлено два носителя инфекции. Они были госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Липецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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