В Приморье число отравившихся в кафе выросло до 31 человека

Число пострадавших от некачественной еды в кафе «М-Бургер» в приморском Дальнереченске выросло до 31 человека. Заведение общепита временно закрыли, следователи возбудили уголовное дело.

«Пострадавших на сегодняшний день более 30 человек. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Сейчас работа кафе приостановлена», – рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что у пострадавших зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции. Специалисты в лаборатории выявили у них сальмонеллу.

В кафе проверка нашла много нарушений: у работников не было медкнижек, на некоторое сырье не было документации, а полуфабрикаты застаивались и становились небезопасными. Эпидемиологическое расследование продолжается, а инцидент в кафе стал предметом уголовного расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, в больницу обратились 22 жителя приморского города Дальнереченск с симптомами отравления. Всем стало плохо после обеда в местном заведении общепита.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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