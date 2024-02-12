Под Псковом 12 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

Автобус со школьниками съехал в кювет на автодороге в Пушкиногорском районе Псковской области. Пострадали 12 человек, в их числе восемь детей, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария случилась днем 12 февраля на 379-м км автодороги Р-23 вблизи деревни Новгородка. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. 22 сотрудника МЧС и семь единиц техники отправили на место происшествия для устранения последствий.

«Предварительно, пострадали 12 человек, из них восемь – дети. Все госпитализированы», – говорится в сообщении. Дети ехали на экскурсию в Псков.

ГИБДД области предупредило водителей, что из-за ледяного дождя и мокрого снега на дорогах образовалась гололедица. Прокуратура поставила на контроль проверку обстоятельств ДТП.

В Ленинградской области школьный автобус опрокинулся на бок, потому что водитель не справился с управлением.

Псков, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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