Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Псковом выросло до 17

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом и грузовиком в Псковской области увеличилось до 17. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее региональное управление МЧС сообщало о 12 пострадавших, включая 8 детей.

«По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте», – написала Волк в своем телеграм-канале.

По информации МВД, авария произошла в понедельник около 9:.40 в Пушкиногорском районе Псковской области, у деревни Новгородка. Столкнулись автобус, в котором группа детей ехала на экскурсию в Псков, и большегрузный автомобиль.

В МЧС ранее сообщили, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет.

В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Псков, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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