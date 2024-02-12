Кремль подтвердил обыски в Росавиации

Пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт проведения обысков в Росавиации, однако все вопросы переадресовал в следственные органы. По его словам, выполняются следственные действия, которые Кремль не имеет права комментировать.

«Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать», – сказал Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Часть этих бортов попали в недружественные страны и затем были замечены в зоне спецоперации на стороне Украины. В частности, три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника. Транспортные самолеты Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, что позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы.

В рамках расследования уголовных дел о халатности и превышении должностных полномочий, возбужденных в отношении нескольких сотрудников Росавиации, в центральном офисе ведомства прошли обыски.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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