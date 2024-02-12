Российские спецслужбы узнали о незаконном выводе за рубеж самолетов и вертолетов

В Росавиации прошли обыски по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов. Некоторые воздушные суда попали в недружественные страны и затем были замечены в зоне спецоперации на стороне противника. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

В отношении нескольких сотрудников Росавиации возбуждены уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочий. Как считают в ФСБ, фигуранты после начала СВО незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. Часть этих бортов в дальнейшем использовали для оказания военной помощи Украине, рассказали изданию два источника, близких к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник в Минтрансе.

«В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов», – указал один собеседников газеты.

В июле прошлого года Минтранс провел проверку деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра. Выяснилось, что после начала СВО сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты, нарушая Указы президента РФ и постановления правительства. Специалисты Росавиации не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах, а также выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полного комплектов документов, предоставляли противоречивую и недостоверную информацию о нахождении воздушных судов за пределами России.

В общей сложности из-под российской юрисдикции незаконно выбыло 59 воздушных судов, установил Минтранс. Из них 36 бортов Росавиация дерегистрировала в связи с продажей за рубеж. Покупателями 21 воздушного судна стали резиденты государств, не входящих в ЕАЭС, восемь из которых были реализованы в недружественные страны. В результате три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, что позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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