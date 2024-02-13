При пожаре в Курганской области погибла семья с тремя детьми

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ночного пожара в частном доме в Курганской области. Об этом сообщило МЧС России.

Сообщение о возгорании жилого домм в дереве Галаево Кетовского муниципального округа поступило спасателям в 02:53 местного времени (00:53 мск). «Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. На пожаре были обнаружены тела пяти погибших, трое из них – дети», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент тушение пожара продолжается. На месте работают 22 специалиста и 9 единиц техники.

Все погибшие были членами одной семьи. По информации региональной прокуратуры, жертвами пожара стали дети, 2009, 2013 и 2015 годов рождения.

Следственные органы возбудили по факту гибели людей на пожаре уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура Курганской области взяла на контроль ход расследования дела. Надзорное ведомство организовала проверку в связи с гибелью троих детей при пожаре. В ходе проверки «будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и эффективности принятых ими мер, направленных на обеспечение соблюдение прав несовершеннолетних», – сказано в сообщении прокуратуры региона.

Напомним, накануне при пожаре в квартире многодетной семьи в Краснодарском крае погибли трое детей, родители успели спастись.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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