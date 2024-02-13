До 51 человека выросло число отравившихся в приморской бургерной

Число пострадавших от некачественной еды в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске Приморского края увеличилось до 51 человека, сообщило краевое управление Роспотребнадзора. Причиной массового отравления стали самодельные наггетсы и соусы.
Посетившие кафе приморцы продолжают обращаться за медицинской помощью. Всем пострадавшим проведен анализ для выявления возбудителя заболевания.
«Причиной отравления стала кулинарная продукция собственного изготовления: наггетсы и соусы. В данной продукции обнаружена сальмонелла. Предстоит установить предприятия, снабжавшие кафе продукцией, а также провести ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз», – пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзор также намерен обратиться в суд для защиты прав группы лиц. Для участия в групповом иске пострадавшие могут направить в ведомство свое заявлением о защите прав потребителя и взыскания компенсации морального вреда. Документы будут принимать до 1 марта.
Первые случаи отравления после посещения кафе зарегистрированы 5 февраля. Первоначально сообщалось о четырех посетителях с симптомами отравления. Позже число пострадавших выросло до 31 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления.
Дальнереченск, Наталья Рязанова
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