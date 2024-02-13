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Вторник, 13 февраля 2024, 10:30 мск

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Более 100 тысяч человек остаются без света на юге России из-за ледяного дождя

Скрин видео Минэнерго РФ

Свыше 100 тысяч человек остаются без энергоснабжения в ряде южных регионах России из-за ледяного дождя. Об этом сообщило Минэнерго России.

По данным ведомства, больше всего абонентов находятся без света в Ростовской области – 52,3 тыс. человек, в Луганской народной республике без электроснабжения остаются 41,9 тыс. человек, в Волгоградской области – 11,5 тыс. человек.

В Минэнерго отметили, что в Астраханской области электроснабжение всех потребителей восстановлено. Накануне сообщалось, что в регионе из-за мокрого снега и ледяного дождя обесточено около 23 тысяч человек.

Добавим, что из-за ледяного дождя сегодня ночью был временно закрыт аэропорт Гагарин в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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