Первоклассник устроил массовое ДТП на угнанной машине в Барнауле

Семилетний мальчик угнал автомобиль и устроил на нем массовую аварию в Барнауле. Малолетний угонщик сбежал с места ДТП, но полиция его нашла, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Днем 9 февраля мальчик увидел во дворе многоэтажного дома открытую машину с ключом в замке зажигания. Ребенок сел в нее и решил покататься. Но далеко не уехал – протаранил припаркованные автомобили. В одном из них находился водитель, который в результате получил травму.

«Мальчик, увидев, к чему привели его действия, сбежал с места происшествия. «Угонщику» всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и еще двух младших детей воспитывает мама», – говорится в сообщении главка МВД.

Полиция провела с мамой нарушителя беседу, разъяснив, к каким последствиям привела «детская шалость». Сотрудники продолжат работу с семьей мальчика. По их данным, семья ранее проживала в сельском районе, там первоклассник и узнал основы вождения автомобиля.

В Уфе школьница погибла, а ее 16-летний друг попал в больницу после того, как их легковой автомобиль врезался в погрузчик. За рулем находился подросток без прав, а машина не была зарегистрирована в ГИБДД.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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