МВД РФ объявило в розыск премьера и госсекретаря Эстонии и министра культуры Литвы

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря этого прибалтийского государства Таймара Петеркопа.

Соответствующие карточки появились в базе розыска министерства. Оба представителя высшего руководства Эстонии разыскиваются по уголовной статье, по какой именно – не уточняется.

Меж тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Каллас и Петеркоп привлекается к уголовной ответственности из-за уничтожения памятников советским воинам.

«В отношении премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В рамках этого дела они объявлены в розыск», – рассказал источник агентства.

Сегодня также стало известно, что МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Данные об этом появились в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой литовский министр привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

В правоохранительных органах позднее уточнили, что против Кайриса возбуждено и расследуется дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Его объявили в розыск в рамках этого дела.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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