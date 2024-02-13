ПВО сбила беспилотники ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Система ПВО уничтожила украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями. Пострадавших в результате действий киевского режима нет.
По данным МО РФ, около 11:30 мск киевский режим пытался провести террористическую атаку по российским объектам c использованием дрона. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области.
Еще один аппарат ВСУ отправили в центральные регионы РФ для разведки. Система ПВО сбила этот дрон над Брянской областью.
«БПЛА-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет», – сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что регион тоже подвергся атаке с украинской стороны. ВСУ обстреляли хутор Олешня Суджанского района.
«Зафиксированы шесть прилётов. Никто из жителей не пострадал. Повреждены три домовладения с хозяйственными постройками и гаражами, три личных автомобиля и сельскохозяйственная техника», – перечислил губернатор в телеграм-канале.
От атаки пострадала ЛЭП, но энергетики приступят к ремонту, как только это станет безопасным, заверил глава региона. Старовойт также заверил, что собственникам пострадавшего имущества окажут необходимую помощь.
Москва, Наталья Рязанова
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