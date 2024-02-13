Во Владикавказе умер мужчина, получивший ожог пищевода от уксуса из бутылки минералки «Джермук»

Житель Владикавказа, получивший накануне ожог пищевода после употребления минеральной воды «Джермук», скончался в больнице. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале. Он принес соболезнования родным и близким умершего.

Руководитель республики отметил, что правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего. По его словам, проводятся необходимые следственные действия.

Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук» для проверки на безопасность. По информации ведомства, приостановлена реализация минералки, расфасованной в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенной в Россию в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства 28 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что 65-летний житель Владикавкавказа попал в больницу с диагнозом ожог пищевода после того, как отпил из новой только что открытой им бутылки воды «Джермук». По данным Меняйло, в бутылке оказался уксус. К выяснению обстоятельств произошедшего привлекли МВД, прокуратуру и Роспотребнадзор. Глава Северной Осетии сообщил об изъятии из торговых точек 24 упаковок минеральной воды «Джермук» и призвал жителей региона не употреблять продукцию этой торговой марки продукцию до выяснения всех обстоятельств. Производство минералки организовано армянской компанией Jermuk group.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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