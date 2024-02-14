Две школьницы насмерть отравились угарным газом в Астрахани

Две 16-летние девочки умерли от отравления угарным газом в одной из квартир Кировского района Астрахани. Подружки остались одни на ночь и сильно закрыли заслонку в газовой печи, рассказали в управлении Следственного комитета по Астраханской области.

Вечером 13 февраля местный житель нашел в своей квартире тела сестры и ее подруги. Прибывшие на место специалисты не нашли признаков насильственной смерти на теле девочек. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом вследствие задымления в квартире. Точную причину установят эксперты.

Прокуратура и СКР проверяю обстоятельства инцидента, в том числе оценят, как родители девочек исполняли обязанности по их воспитанию.

В подмосковном Королёве женщина с пятью детьми отравились угарным газом.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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