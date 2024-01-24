ЧП в Подмосковье: женщина и пятеро детей отравились угарным газом

В подмосковном Королёве следователи организовали проверку по факту отравления матери и пятерых детей угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 23 января мать совместно со своими тремя дочерями и двумя сыновьями находились в квартире и готовила ужин. В какой-то момент все почувствовали себя плохо, и были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением угарным газом. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре Московской области уточнили, что отравившиеся дети в возрасте от 1 года до 12 лет. Со слов мужа женщины, газовая колонка, установленная на кухне, плохо работала, и жена, готовя еду, периодически включала и выключала ее.

Нарушения в работе газового оборудования подтвердили и работники газовой службы при осмотре квартиры. Предварительной причиной произошедшего является неисправность газовой колонки.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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