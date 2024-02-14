В США автомобиль протаранил отделение скорой

Автомобиль на полной скорости протаранил отделение неотложной помощи в медцентре Остина в США. В результате один человек погиб, четверо пострадали, передает CNN.

Вечером 13 февраля мужчина на автомобиле врезался в отделение скорой, где в это время находились пациенты. Водителя вызволили из покореженного автомобиля и провели реанимацию, но он умер. Еще четыре человека в результате инцидента пострадали, один из пациентов оказался в критическом состоянии.

В зале ожидания находились еще восемь пациентов, но они не получили травм. Пострадавших и других пациентов перевели в другую больницу. Поврежденная неотложка приостановила работу, машины скорой помощи перенаправляют в соседние учреждения.

Полиция выясняет личность водителя. По одной из версий, мужчине стало плохо за рулем, и так он пытался получить помощь. Полиция заявила, что пока версия о теракте не расматривается.

В Челябинской области «Газель» врезалась в остановку общественного транспорта. Ожидавший автобус мужчина получил травму.

Остин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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