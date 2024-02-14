В нарколаборатории в Хабаровске изъяли 20 кг мефедрона

Сотрудники ФСБ раскрыли подпольную нарколабораторию в Хабаровске. На месте производства изъяли 20 кг мефедрона и 300 литров реагентов, следует из данных управления ведомства по региону.

Нелегальную лабораторию организовали 29-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии. Они проживали в частном доме, где и делали запрещенное синтетическое вещество. Сотрудники ФСБ при обыске изъяли 20 кг готового мефедрона, более 300 л реагентов и лабораторное оборудование.

Оба задержанных стали фигурантами уголовного дела о незаконном производстве наркотических средств организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд арестовал подозреваемых, приводит данные портал DV-hab.ru.

В Красноярске нашли нарколабораторию, которая сбывала запрещенные вещества через интернет-магазин. Сотрудники ФСБ изъяли три тонны наркосодержащей жидкости.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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