В подпольной лаборатории в Красноярске изъяли три тонны наркосодержащей жидкости

В Красноярске правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

Операцию по ликвидации незаконного производства наркотиков провели сотрудники ФБС при силовой поддержке Росгвардии. Отмечается, что запрещенные вещества продавали через интернет-магазин, который администрировали украинцы.

В нарколаборатории обнаружили и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 1,5 кг, 3 т наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества для синтезирования запрещенных веществ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств в особо крупном размере»).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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