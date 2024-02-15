Грузовое судно затонуло в Мраморном море – команду ищут

Турецкая береговая охрана ищет моряков с грузового судна «Батухан А», затонувшего в Мраморном море. На судне находились шесть человек, все числятся пропавшими, пишет Yeni Şafak.

Сухогруз подал сигнал бедствия в 06:32 часов, его приняли турецкие береговые службы. Предварительно, на борту находились шесть человек, все граждане Турции. К месту с названными координатами на юго-западе от острова Имрали отправили лодку, но никаких следов судна не нашли. Считается, что 69-метровое судно полностью затонуло.

Береговая охрана и Главное управление береговой полиции отправили еще несколько катеров в район поисков. Там нашли только пустой спасательный плот. На море сильное волнение, высота отдельных волн достигает трех метров. Вертолет спасателей не смог вылететь на поиски из-за непогоды.

В турецком порту Эрегли сухогруз Kafkametler столкнулся с волнорезом и затонул. 12 членов экипажа числились пропавшими без вести.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube